Украинец Крыпак с мировым рекордом выиграл "золото" Паралимпиады: это его четвертая медаль в Токио-2020

Украинец Крыпак с мировым рекордом выиграл "золото" Паралимпиады: это его четвертая медаль в Токио-2020

Пловец Максим Крыпак стал лучшим на 100-метровке баттерфляем.

Сборная Украины выиграла 14-ю золотую медаль на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Пловец Максим Крыпак победил в финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем.

Наш соотечественник финишировал первым со временем 57.74 секунды, опередив итальянца Стефано Раймонди (58.19 секунды) и австралийца Кола Пирса (58.23 секунды). Кроме того, Крыпак установил мировой рекорд.

Это четвертая медаль Крыпака на Паралимпиаде-2020. Ранее он выиграл "золото" на дистанции 100 метров вольным стилем, а также "серебро" и "бронзу" на 50-метровке вольным стилем и эстафете 4х100 метров соответственно.

Еще одну бронзовую награду добавила в копилку сборной Украины пловчиха Елизавета Мерешко. Она взяла "бронзу" на 100-метровке вольным стилем. Для нее это также четвертая награда Паралимпиады-2020.

Теперь в активе "сине-желтых" на Паралимпиаде в Токио 62 медали: 14 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых. В медальном зачете Украина вернулись на пятое место, а по количеству наград "сине-желтые" расположились на 4-й позиции.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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