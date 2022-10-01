Четвертая победа подряд: "Днепр-1" разгромил соперника и возглавил турнирную таблицу УПЛ

В субботу, 1 октября, в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сильнейшего выясняли "Львов" и "Днепр-1".

"Днепр-1" уверенно обыграл "Львов" в выездном матче 5-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на львовском стадионе СКИФ завершился поражением хозяев со счетом 0:3 .

В конце первого тайма днепряне дважды отличились в воротах львовского клуба. На 39-й минуте гостей вывел вперед Артем Довбик. А уже через шесть минут Довбик добавил в свой актив ассист, который превратил в гол Алексей Гуцуляк.

После перерыва львовяне еще и остались в меньшинстве - Максим Грисьо на 73-й минуте заработал прямую красную карточку. На 79-й минуте команда Александра Кучера сделала счет разгромным - дубль оформил Гуцуляк.

Для "Днепра-1" это четвертая победа подряд на старте нового сезона УПЛ, она позволила клубу с 12 очками выйти в лидеры чемпионата. "Львов" с 4 баллами находится на девятой позиции.

В следующем туре днепряне 9 октября посоревнуются с "Зарей", а львовская команда днем ранее сыграет с "Шахтером".

Напомним, "Днепр-1" в этом сезоне также представляет Украину в еврокубках. В четверг, 6 октября, подопечные Кучера встретятся с лихтенштейнским "Вадуцом" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций.

Читайте также:

"Ворскла" в меньшинстве выиграла битву аутсайдеров, одержав первую победу в новом сезоне УПЛ

"Металлист 1925" в меньшинстве обыграл одного из лидеров УПЛ, нанеся сопернику первое поражение в сезоне

"Верес" расписал боевую ничью в УПЛ после долгожданного возвращения на домашний стадион