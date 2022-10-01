Четвертая победа подряд: "Днепр-1" разгромил соперника и возглавил турнирную таблицу УПЛ

В субботу, 1 октября, в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сильнейшего выясняли "Львов" и "Днепр-1".
"Днепр-1" уверенно обыграл "Львов" в выездном матче 5-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на львовском стадионе СКИФ завершился поражением хозяев со счетом 0:3.
В конце первого тайма днепряне дважды отличились в воротах львовского клуба. На 39-й минуте гостей вывел вперед Артем Довбик. А уже через шесть минут Довбик добавил в свой актив ассист, который превратил в гол Алексей Гуцуляк.
После перерыва львовяне еще и остались в меньшинстве - Максим Грисьо на 73-й минуте заработал прямую красную карточку. На 79-й минуте команда Александра Кучера сделала счет разгромным - дубль оформил Гуцуляк.
- Для "Днепра-1" это четвертая победа подряд на старте нового сезона УПЛ, она позволила клубу с 12 очками выйти в лидеры чемпионата. "Львов" с 4 баллами находится на девятой позиции.
- В следующем туре днепряне 9 октября посоревнуются с "Зарей", а львовская команда днем ранее сыграет с "Шахтером".
Напомним, "Днепр-1" в этом сезоне также представляет Украину в еврокубках. В четверг, 6 октября, подопечные Кучера встретятся с лихтенштейнским "Вадуцом" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций.
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