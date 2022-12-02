Четвертая победа в последних 5 матчах: "Кривбасс" на мажорной ноте завершил 2022 год

"Кривбасс" обыграл "Черноморец" в перенесенном матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "моряков" в Одессе завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этом противостоянии криворожцы забили в компенсированное к первому тайму время. Его автором стал Тимур Стецьков, отличившийся после розыгрыша углового.

Отметим, что в конце встречи одесситы остались в меньшинстве – на 83-й минуте прямую красную карточку получил канадский легионер "моряков" Манджрекар Джеймс.

Таким образом "Кривбасс" одержал четвертую победу в последних 5 матчах. До этого подопечные Юрия Вернидуба выиграли всего один поединок в сезоне.

"Кривбасс" с 18 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с 10 баллами занимает 15-ю позицию.

Свой следующий матч криворожцы проведут уже в следующем году, когда в начале марта сыграют с "Колосом". В свою очередь, для "Черноморца" 2022 год еще не завершен — 7 декабря "моряки" в перенесенном поединке сойдутся с "Рухом".

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