Четвертое поражение подряд: "Мариуполь" проиграл "Ингульцу" и не смог покинуть дно турнирной таблицы УПЛ

Четвертое поражение подряд: "Мариуполь" проиграл "Ингульцу" и не смог покинуть дно турнирной таблицы УПЛ

Кризис в команде Остапа Маркевича затягивается.

"Ингулец" разгромил "Мариуполь" в домашнем матче 6-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Звезда" в Кропивницком завершилась со счетом 3:0.

Первый мяч хозяева забили на 22-й минуте, хотя и до этого имели несколько хороших моментов. Пробить Олега Кудрика удалось Владиславу Шараю.

upl.ua

На 57-й минуте полузащитник "Ингульца" оформил дубль, ударом головой поразивший ворота гостей после навеса от Хенноса Асмелаша.

Точка в игре была поставлена на 76-й минуте. Майкл Гопей Стефен реализовал выход один на один с Кудриком и довел счет до разгромного.

"Ингулец" набрал 7 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице УПЛ. "Мариуполь" с 1 баллом идет последним - 16-м.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 7-м туре "Ингулец" в гостях встретится с "Александрией", а "Мариуполь" также на выезде будет противостоять ковалевскому "Колосу".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку