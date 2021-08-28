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Четвертое поражение подряд: "Мариуполь" проиграл "Ингульцу" и не смог покинуть дно турнирной таблицы УПЛ

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Четвертое поражение подряд: "Мариуполь" проиграл "Ингульцу" и не смог покинуть дно турнирной таблицы УПЛ

upl.ua

Кризис в команде Остапа Маркевича затягивается.

"Ингулец" разгромил "Мариуполь" в домашнем матче 6-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Звезда" в Кропивницком завершилась со счетом 3:0.

Первый мяч хозяева забили на 22-й минуте, хотя и до этого имели несколько хороших моментов. Пробить Олега Кудрика удалось Владиславу Шараю.

© upl.ua
upl.ua

На 57-й минуте полузащитник "Ингульца" оформил дубль, ударом головой поразивший ворота гостей после навеса от Хенноса Асмелаша.

Точка в игре была поставлена на 76-й минуте. Майкл Гопей Стефен реализовал выход один на один с Кудриком и довел счет до разгромного.

  • "Ингулец" набрал 7 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице УПЛ. "Мариуполь" с 1 баллом идет последним - 16-м.
  • В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
  • В 7-м туре "Ингулец" в гостях встретится с "Александрией", а "Мариуполь" также на выезде будет противостоять ковалевскому "Колосу".
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