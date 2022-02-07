Четвертый гол на зимних сборах: бразильский талант принес "Динамо" победу над черногорцами

Четвертый гол на зимних сборах: бразильский талант принес "Динамо" победу над черногорцами

"Бело-синие" добыли положительный результат в конце поединка.

Киевское "Динамо" провело четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Мирчи Луческу обыграла черногорский "Рудар" - 1:0.

Решающий гол на 84-й минуте встречи забил бразильский вингер Витиньо, которому ассистировал Виталий Буяльский.

Для 22-летнего бразильца этот гол стал уже четвертым за "бело-синих" на зимних сборах. По этому показателю он опережает всех своих партнеров по команде.

После этого в Турции "Динамо" планирует провести еще три контрольных матча. 8 февраля киевляне сыграют с "Динамо" в Тбилиси.

Ранее на турецком сборе "бело-синие" разгромили болгарский "Лудогорец" (4:1), обыграли сербский клуб "Чукарички" (3:2) и сыграли вничью с болгарским "Левски" (1:1).

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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