Четвертый сезон УПЛ в условиях войны: новые команды, открытые стадионы и единый пул трансляций

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Уже 1 августа в Украине начинается новый футбольный сезон - стартует Премьер-лига . Это четвертый розыгрыш Чемпионата Украины в условиях большой войны. Но несмотря на обстрелы, тревоги и нестабильную ситуацию в целом — украинский футбол продолжает существовать и развиваться, имея уникальный для Европы опыт. Как и в прошлом, болельщики смогут наслаждаться родным футболом на УПЛ.ТВ, который хранит единый телепул всех матчей.

«Новички» и «юбиляры»

В первую очередь — об участниках. Вместо "Черноморца", "Ингульца", "Левого Берега" и "Ворсклы", выбывших в Первую лигу по результатам прошлого сезона, в УПЛ вошли четыре новые команды: "Металлист 1925", "Эпицентр", СК "Полтава" и "Кудровка". Последняя – первый представитель Черниговской области в элитном дивизионе с начала полномасштабной войны. Также впервые за 30 лет болельщиков из Хмельнитчины игрой в Премьер-Лиге будет радовать собственная команда — «Эпицентр».

Нынешний розыгрыш чемпионата будет наполнен статистическими юбилеями. Так, свои 1000-е матчи в украинском первенстве проведут «Динамо» и «Шахтер».

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УПЛ.ТВ остается лидером

УПЛ.ТВ сохранит единый телепул матчей. Украинский футбол будет доступен на ОТТ-платформах для болельщиков как в Украине, так и за границей.

Рейтинги телеканала УПЛ.ТВ в течение сезона 2024/25 росли, по итогам апреля он ворвался в топ-10 рейтинга по судьбе просмотров через ОТТ среди более 300 украинских телеканалов, доступных подписчикам платных ОТТ-платформ. Аналитическая группа УПЛ.ТВ в апреле 2025 года зафиксировала рост внимания зрителей по сравнению с мартом на 66%! А в июне телеканал УПЛ.ТВ был признан лучшим спортивным каналом года в Украине во время VIII церемонии награждения телеканалов BigData Awards. Награду от организаторов премии получили Президент Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий и руководитель УПЛ.ТВ Максим Радченко.

«Для нас ценна и эта награда, и доверие клубов, ведь УПЛ.ТВ – это канал клубов, это их детище, – рассказывает Максим Радченко. — Каждый положительный шаг положительно отражается в коммерциализации. Очень важный фактор — вопрос прозрачности, потому что у нас решения не принимаются единолично. Мы проводим собрания клубов, показываем им разные модели, которые могут работать дальше. Клубы задают вопросы, кто против, кто за, но в итоге мы совместно приходим к консенсусу. И благодаря мужеству наших защитников можем это реализовывать».

Безопасность и доступ к стадионам

Меры безопасности для проведения Чемпионата Украины остаются неизменными — в случае объявления воздушной тревоги рефери будет прерывать матч. К слову, в прошлом сезоне такие перерывы затронули 38 матчей. Часть из них (12) началась с задержками – до 95 минут. Еще в 8 случаях, кроме задержки начала матча, приходилось прерывать игры из-за воздушных тревог, а встреча 4-го тура между ЛНЗ и «Карпатами» (26 августа 2024 года) была начата на 6 часов позже.

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В 12 матчах воздушные тревоги звучали уже по ходу игры, самая длинная пауза составила 105 минут.

А матч между «Кривбассом» и «Шахтером», который начался 1 сентября 2024, а завершился 16 апреля 2025 года, стал самым длинным в истории украинского и, наверное, мирового футбола — 326 760 минут!

Но даже в таких сверхтяжелых условиях на стадионы, где проходят матчи Чемпионата Украины, постепенно возвращаются зрители — УПЛ при поддержке УАФ получила разрешение на эту свою инициативу от Министерства молодежи и спорта.

«Наше главное достижение, что Чемпионат Украины проводится в таких условиях, проходят все запланированные матчи. Стадионы, которые принимают зрителей во время войны, вдохновляют игроков на поле и дают миру сильный сигнал о несокрушимости украинского народа. А мы перед каждым матчем благодарим ВСУ за возможность играть в футбол», — подчеркивает Президент УПЛ Евгений Дикий.

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К слову, в сезоне 2024/25 на матчах Чемпионата УПЛ суммарно побывало 276 896 болельщиков, а матч заключительного тура между «Карпатами» и «Зарей» собрал 6 500 зрителей на трибунах стадиона «Украина». В этом году ожидается еще большее количество болельщиков.