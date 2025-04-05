Четвертый титул подряд: ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции

ПСЖ / © Associated Press

Реклама

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу сезона-2024/25.

Случилось это после матча 28-го тура Лиги 1, в котором команда Луиса Энрике на своем поле обыграла "Анже" со счетом 1:0 .

Единственный мяч в этой встрече на 55-й минуте забил 19-летний Дезире Дуэ с передачи Хвичи Кварацхелии.

Реклама

Таким образом, парижане (74 очка) стали недостижимы для преследователей в таблице чемпионата Франции. За шесть туров до конца подопечные Энрике опережают "Монако", который с матчем в запасе идет вторым, на 24 пункта.

В этом сезоне ПСЖ не проиграл ни одного матча в чемпионате Франции, одержав 23 победы и 5 раз сыграв вничью.

Для ПСЖ это четвертое подряд чемпионство и 13-е в истории. Причем одиннадцать из этих титулов клуб завоевал за последние 13 сезонов. За это время гегемонию парижан сумели прервать только "Монако" (2016/17) и "Лилль" (2020/21).

ПСЖ – рекордсмен Франции по числу чемпионских титулов. Ближайшими преследователями парижан являются "Сент-Этьен" (10), "Марсель" (9), "Монако", "Нант" (по 8), "Лион" (7), "Бордо" и "Реймс" (по 6).

Добавим, что в этом сезоне ПСЖ продолжает бороться за еще несколько трофеев. Уже в среду, 9 апреля, парижане примут английскую "Астон Виллу" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, где 24 мая сразится с "Реймсом". Так что команда Энрике сохраняет шансы оформить требл.