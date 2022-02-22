Долго не могли прийти к согласию: "Аякс" заплатит круглую сумму футболисту, который год провел в коме

Долго не могли прийти к согласию: "Аякс" заплатит круглую сумму футболисту, который год провел в коме

Амстердамский клуб сумел найти общий язык с семьей Нури.

Аякс выплатит 7,85 миллионов евро компенсации семье своего бывшего полузащитника Абдельхака Нури, сообщает Sky Sports.

В 2017 году футболист перенес сердечный приступ во время предсезонного матча Аякса, после чего в течение года был в коме.

Неправильно оказанная медицинская помощь на поле привела к необратимому повреждению головного мозга Абдельхака. Аякс признал ошибки клубных врачей и взял на себя ответственность за их последствия.

В амстердамском клубе заявили, что договорились с семьей Нури о выплате компенсации, поэтому стороны прекратили судебное разбирательство в результате мирового соглашения.

Мы все понимаем, что страдания Абдельхака и его родных еще не закончились. Ситуация остается очень печальной и наш клуб это полностью осознает. посещаю, меня всегда встречают с распростертыми объятиями2, — заявил генеральный менеджер Аякса Эдвин ван дер Сар.

"Аякс" расторг контракт с Нури в 2020 году, но поддерживал его финансово после перенесенного сердечного приступа.

с Нури в 2020 году, но поддерживал его финансово после перенесенного сердечного приступа. 24-летний Нури провел 15 матчей за первую команду "Аякса" в сезоне 2016/17.

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