Четыре гола и пять удалений: матч лидеров Чемпионата Португалии закончился массовой потасовкой (видео)

Четыре гола и пять удалений: матч лидеров Чемпионата Португалии закончился массовой потасовкой (видео)

Игроки и тренеры "Порту" и "Спортинга" чуть не подрались на футбольном поле.

Центральный матч 22-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и лиссабонским "Спортингом" едва не завершился побоищем с участием игроков и представителей тренерского штаба обоих клубов.

К важному поединку "драконы" подходили лидерами чемпионата, опережая "львов" на 6 очков. Поэтому поражение одной или иной команды в этом матче существенно меняло расклады в борьбе за титул. В итоге невероятно напряженная встреча на стадионе "Драгау" завершилась вничью со счётом 2:2 .

Голы Паулиньо и Нуну Сантуша на 8-й и 34-й минутах соответственно позволили действующим чемпионам Португалии сделать заявку на победу, однако удержать желаемый результат "львы" не сумели.

Еще до перерыва Фабиу Виейра сократил отставание "драконов". А в начале второго тайма центральный защитник гостей Себастьян Коатес заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Хозяева воспользовались численным большинством и все же сравняли счет на 78-й минуте усилиями Мехди Тареми.

Отметим, что концовка поединка получилась просто безумной. На десятой компенсированной минуте на поле вспыхнула массовая потасовка, в которой приняли участие футболисты и тренеры обеих команд.

Пять минут из ABSOLUTE CHAOS к концу триллера между Porto and Sporting



Pepe был удостоен одной из трех červenых карт shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022

По итогам стычки арбитр раздал четыре красных карточки - по две на команду. В составе "Порту" были удалены Агустин Марчесин и Пепе, а у "Спортинга" красные карточки получили Жоау Пальинья и Бруну Табата.

После 22 матчей "Порту" с 60 очками единолично возглавляет турнирную таблицу Чемпионата Португалии.

"Спортинг" находится на втором месте, имея в своем активе 54 балла. На третьей позиции с 47 пунктами расположилась "Бенфика" украинского форварда Романа Яремчука.

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