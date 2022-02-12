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Четыре гола и пять удалений: матч лидеров Чемпионата Португалии закончился массовой потасовкой (видео)

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Четыре гола и пять удалений: матч лидеров Чемпионата Португалии закончился массовой потасовкой (видео)

instagram.com/sportingclubedeportugal

Игроки и тренеры "Порту" и "Спортинга" чуть не подрались на футбольном поле.

Центральный матч 22-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и лиссабонским "Спортингом" едва не завершился побоищем с участием игроков и представителей тренерского штаба обоих клубов.

К важному поединку "драконы" подходили лидерами чемпионата, опережая "львов" на 6 очков. Поэтому поражение одной или иной команды в этом матче существенно меняло расклады в борьбе за титул. В итоге невероятно напряженная встреча на стадионе "Драгау" завершилась вничью со счётом 2:2.

Голы Паулиньо и Нуну Сантуша на 8-й и 34-й минутах соответственно позволили действующим чемпионам Португалии сделать заявку на победу, однако удержать желаемый результат "львы" не сумели.

Еще до перерыва Фабиу Виейра сократил отставание "драконов". А в начале второго тайма центральный защитник гостей Себастьян Коатес заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Хозяева воспользовались численным большинством и все же сравняли счет на 78-й минуте усилиями Мехди Тареми.

Отметим, что концовка поединка получилась просто безумной. На десятой компенсированной минуте на поле вспыхнула массовая потасовка, в которой приняли участие футболисты и тренеры обеих команд.

По итогам стычки арбитр раздал четыре красных карточки - по две на команду. В составе "Порту" были удалены Агустин Марчесин и Пепе, а у "Спортинга" красные карточки получили Жоау Пальинья и Бруну Табата.

  • После 22 матчей "Порту" с 60 очками единолично возглавляет турнирную таблицу Чемпионата Португалии.
  • "Спортинг" находится на втором месте, имея в своем активе 54 балла. На третьей позиции с 47 пунктами расположилась "Бенфика" украинского форварда Романа Яремчука.

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