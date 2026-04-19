Четыре гола и серия пенальти: определился обладатель Кубка Испании по футболу

"Атлетико" — "Реал" Сосьедад

"Реал Сосьедад" стал обладателем Кубка Испании по футболу сезона-2025/26.

В финальном матче турнира, который состоялся на стадионе "Ла Картуха" в Севилье, баски победили мадридский "Атлетико" — 2:2, 4:3 в серии пенальти.

Уже на 14-й секунде поединка Андер Барренечеа запер подачу Гонсалу Гедеша, выведя "Реал Сосьедад" вперед.

На 18-й минуте "матрасники" отыгрались благодаря точному удару Адемолы Лукмана.

Перед перерывом баски вернули себе преимущество в счете — на 45+1-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти.

Во втором тайме подопечным Диего Сиеоне удалось снова восстановить паритет — на 83-й минуте Хулиан Альварес забил гол, который перевел игру в экстра-таймы.

В экстра-таймах команды не отличались голами, так что обладатель трофея определялся в серии пенальти. Там триумфовали подопечные Пеллегрино Матараццо — вратарь басков Унаи Марреро отразил удары Александера Серлота и Хулиана Альвареса.

"Реал Сосьедад" в восьмой раз сыграл в финале Кубка Испании и завоевал четвертый трофей (1909, 1987, 2020, 2026).

Для "Атлетико" это был 20-й финал Кубка Испании и первый за 13 лет. "Матрацники" завоевывали этот трофей 10 раз.

Рекордсменом по победам в Кубке Испании остается "Барселона", которая 32 раза выигрывала этот турнир. За ней расположились "Атлетик" Бильбао (24) и "Реал" Мадрид (20).

Ранее сообщалось, что "Атлетико" в ответном матче проиграл "Барселоне", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Также мы рассказывали, что "Бавария" в суперматче перестреляла "Реал" с Луниным и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.