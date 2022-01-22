Четыре гола за 20 минут: "Динамо" разгромно выиграло первый матч 2022 года (видео)

Подопечные Луческу разобрались с представителем испанской Сегунды B.
Киевское "Динамо" провело первый поединок в новом году. На сборах в Испании "бело-синие" разбили клуб испанской Сегунды B "Атлетико Пульпиленьо" со счетом 4:0.
Первую половину встречи команды завершили без голов. А во втором тайме чемпион Украины четырежды поразил ворота соперника, причем сделал это в течение 20 минут.
На 66-й минуте счет в поединке открыл Виктор Цыганков, замкнувший прострел от Виталия Буяльского.
Спустя десять минут Карлос Де Пена удвоил преимущество киевлян после передачи с фланга от Александра Тымчика.
Моментально "бело-синие" забили третий гол в ворота испанской команды - дубль оформил Цыганков.
А окончательный счет на 87-й минуте установил Виталий Буяльский, расстреляв пустые ворота. Ассистировал ему Владислав Кулач.
Следующий контрольный поединок команда Луческу проведет 22 января. Соперником киевлян будет "Расинг Унион" (Люксембург). Начало игры - в 18:00 по киевскому времени.
- "Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы, отстав от "Шахтера" на два балла.
- В первом матче УПЛ после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".
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