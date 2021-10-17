Четыре гола за 7 минут: "Бавария" устроила феерический разгром в битве лидеров Бундеслиги

Левандовски и Гнабри оформили дубли.
Мюнхенская "Бавария" разгромила леверкузенский "Байер" в центральном поединке 8-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча на "Бай-Арене" завершилась безоговорочным триумфом "рекордмайстра" - 5:1.
Мюнхенцы отгрузили хозяевам пять мячей еще в первом тайме. Роберт Левандовски и Серж Гнабри оформили по дублю. Еще одним голом отметился Томас Мюллер.
Интересно, что мячи со 2-го по 5-й подопечные Юлиана Нагельсмана забили в течение семи минут - с 30-й по 37-ю минуту.
Леверкузенцы во втором тайме смогли ответить голом престижа Патрика Шика на 55-й минуте.
- "Бавария" (19 очков) вышла в единоличные лидеры Бундеслиги. "Байер" (16 баллов), который перед началом тура делил с мюнхенцами первую-вторую ступени, опустился на третью позицию. На второе место поднялась дортмундская "Боруссия" (18 пунктов).
- 20 октября команда Юлиана Нагельсманна сыграет против "Бенфики" в 3-м туре Лиги чемпионов, а 23 октября примет "Хоффенхайм" в Бундеслиге.
- "Байер" 21 октября встретится с "Бетисом" в Лиге Европы, а 24 октября в чемпионате сразится с "Кельном".