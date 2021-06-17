"Четыре инфаркта и две упаковки валидола": реакция соцсетей на первую победу сборной Украины на Евро-2020

Болельщики и эксперты отреагировали на дебютный выигрыш "сине-желтых" на турнире.
Сборная Украины в нервном матче обыграла (2:1) национальную команду Северной Македонии в матче 2-го тура группы C Евро-2020.
ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на дебютную победу подопечных Андрея Шевченко на турнире.
Виграли на Чемпіонаті Європи вперше з 2012 року! #UKRMKD pic.twitter.com/HGFIgfuugU— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 17, 2021
Найкращий гравець цього турніру прямо зараз - це Ярмола!— Олег Бабій (@Gullit_87) June 17, 2021
Всех с победой! С важнейшей победой для нашей сборной! Ярмола- лидер. Бущан на высоте. Ярема- палочка-выручалочка. Два разных тайма, но сегодня ребята были коллективом до конца.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 17, 2021
Вот почему матчи сборной Украины такие интересные?— Alpha (@_alpha_alice) June 17, 2021
Прям играют, стараются. И Украина, и соперники.
Лайк❤️#EURO2020 #UKRMKD #УкраинаМакедония
Украина-Серевная Македония— Agent mini KLOP (@MINIAGENTURA) June 17, 2021
2-1
Просто бомба
Фуууухх...— Artur (@arthuruank) June 17, 2021
Все
Перемога збірної України !!! ⚽️
Україна 2 - 1 Північна Македонія #УАФ#МиЗбірна#EURO2020#EURO2020_UAF pic.twitter.com/9lJFv6VjQn
чотири інфаркти, 183 сивих волосин і 2 упаковки валідолу.#Україна 2 - 1 #македонія#євро2020— alyona (@dnimtilps) June 17, 2021
Україна - Північна Македонія 2:1 Емоційна та результативна гра від збірної України. Дякую команді за таку важливу перемогу. Попереду матч з Австрією. Віримо в вас! pic.twitter.com/IQUcsLMpIn— Dmytro Razumkov (@DRazumkov) June 17, 2021
Все. Україна 2 - 1 Македонія. Щиро вітаю кожного українця!— KaterinaBocharova (@ESBocharova) June 17, 2021
Враження від матчу позитивні. Було дуже динамічно! Для мене героєм цього матчу був воротар Бущан. Він реально рятував нашу збірну. В цілому, було офігєнно!
- Украина набрала первые 3 очка и занимает 3-е место в своей группе. Австрия (3 балла и матч в запасе) лидирует, Нидерланды (3 и матч в запасе) - вторые, Северная Македония (0) - четвертая.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.