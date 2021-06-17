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"Четыре инфаркта и две упаковки валидола": реакция соцсетей на первую победу сборной Украины на Евро-2020

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"Четыре инфаркта и две упаковки валидола": реакция соцсетей на первую победу сборной Украины на Евро-2020

Associated Press

Болельщики и эксперты отреагировали на дебютный выигрыш "сине-желтых" на турнире.

Сборная Украины в нервном матче обыграла (2:1) национальную команду Северной Македонии в матче 2-го тура группы C Евро-2020.

ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на дебютную победу подопечных Андрея Шевченко на турнире.

  • Украина набрала первые 3 очка и занимает 3-е место в своей группе. Австрия (3 балла и матч в запасе) лидирует, Нидерланды (3 и матч в запасе) - вторые, Северная Македония (0) - четвертая.
  • В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.