Четыре украинские теннисистки автоматически попали в основную сетку Australian Open-2026

Четыре украинские теннисистки автоматически попали в основную сетку одиночного разряда Australian Open-2026 благодаря высокому рейтингу: Элина Свитолина (№14 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Даяна Ястремская (№27 WTA) и Александра Олейникова (№96 WTA).

Список участников был опубликован на официальном сайте соревнований.

Отметим, что Олейникова впервые в карьере сыграет на уровне Grand Slam.

Еще две украинки Ангелина Калинина (№156 WTA) и Юлия Стародубцева (№WTA 113) также попытаются пробиться в основу Открытого чемпионата Австралии, но для этого им нужно преодолеть квалификацию.

Матчи основной сетки Australian Open-2026 состоятся с 18 января по 1 февраля в Мельбурне.

Действующей чемпионкой австралийского мэйджора является американка Мэдисон Киз. Лучший результат среди украинок на предыдущем Australian Open показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале после поражения от будущей победительницы турнира.