- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
Четыре украинские теннисистки автоматически попали в основную сетку Australian Open-2026
Первый мэйджор нового сезона состоится с 18 января по 1 февраля в Мельбурне.
Четыре украинские теннисистки автоматически попали в основную сетку одиночного разряда Australian Open-2026 благодаря высокому рейтингу: Элина Свитолина (№14 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Даяна Ястремская (№27 WTA) и Александра Олейникова (№96 WTA).
Список участников был опубликован на официальном сайте соревнований.
Отметим, что Олейникова впервые в карьере сыграет на уровне Grand Slam.
Еще две украинки Ангелина Калинина (№156 WTA) и Юлия Стародубцева (№WTA 113) также попытаются пробиться в основу Открытого чемпионата Австралии, но для этого им нужно преодолеть квалификацию.
Матчи основной сетки Australian Open-2026 состоятся с 18 января по 1 февраля в Мельбурне.
Действующей чемпионкой австралийского мэйджора является американка Мэдисон Киз. Лучший результат среди украинок на предыдущем Australian Open показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале после поражения от будущей победительницы турнира.