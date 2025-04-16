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Четыре украинские теннисистки напрямую попали в основную сетку Roland Garros-2025
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции пройдут с 25 мая по 8 июня.
Четыре украинские теннисистки напрямую попали в основную сетку Roland Garros -2025.
Как можно увидеть на официальном сайте турнира, участие в основной сетке французского мэйджора гарантировали себе Элина Свитолина (WTA 18), Марта Костюк (WTA 25), Даяна Ястремская (WTA 46) и Ангелина Калинина (WTA 65).
Еще одна украинка, Юлия Стародубцева (WTA 103), тоже претендует на непосредственное попадание в основу турнира Grand Slam. Она идет третьей в альтернативном списке. Если до старта соревнований не снимутся три заявленные теннисистки, то ей придется проходить квалификацию.
Матчи основной сетки Roland Garros-2025 состоятся с 25 мая по 8 июня.
Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.
Лучший результат среди украинок на Roland Garros-2024 показала Свитолина, которая выбыла в 1/8 финала.