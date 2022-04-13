Четыре украинские теннисистки попали в основную сетку Roland Garros-2022

Четыре украинские теннисистки попали в основную сетку Roland Garros-2022

Турнир начнется 22 мая в Париже.

Организаторы Roland Garros-2022 опубликовали список теннисисток, которые обеспечили себе места в основной сетке.

Право выступить там получили сразу четыре украинские теннисистки - Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Самый высокий номер посева среди украинок получила Свитолина - 25-й. Возглавила посев первая ракетка мира и победительница Roland Garros-2020 Ига Свентек из Польши.

Второй турнир Большого шлема в нынешнем сезоне состоится в Париже с 22 мая по 5 июня. Действующей чемпионкой Roland Garros в одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова.

Добавим, что 15-16 апреля Ястремская в составе сборной Украины сыграет против команды США на Кубке Билли Джин Кинг. Свитолина же за национальную команду не сыграет - в конце марта она объявила, что берет паузу для восстановления от травмы спины.

Ранее сообщалось, что 98-летний харьковчанин-рекордсмен сыграл в теннис против экс-второй ракетки мира.

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