Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли призвал бойкотировать возвращение России на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею / © Associated Press

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Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Никлас Лидстрем отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне обязать Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские сборные к международным соревнованиям.

Лидстрем считает, что сборная Швеции должна бойкотировать предстоящий чемпионат мира после того, как CAS допустил россиян к турнирам.

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"Первое мнение — нужно бойкотировать это", — приводит слова Лидстрема Hockeynews.se.

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Стоит отметить, что Лидстрем также является советником Шведской хоккейной ассоциации (SHF). Ранее президент организации Андерс Ларссон объявил, что национальная сборная не будет бойкотировать турниры, даже если в них примут участие российские игроки.

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляцию Российской федерации хоккея и отменил отстранение российских команд от международных соревнований, возникла угроза, что Россия может занять место Украины на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

Сборная Украины по хоккею последней квалифицировалась на ЧМ-2027 в элите, заняв второе место на ЧМ-2026 в дивизионе ІА.

В то же время, CAS обязал IIHF вернуть российские команды к международным соревнованиям, в том числе и сборную России на чемпионат мира на том уровне, на котором ее отстранили в 2022 году. Поскольку мужская сборная РФ тогда выступала в элитном дивизионе, ее возвращение могло означать, что Украина потеряет свое место среди сильнейших команд мира.

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Однако бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заверил, что сборную Украины не исключат из элиты ЧМ-2027 по хоккею. В то же время вопрос возвращения России в международный хоккей остается в повестке дня.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.

Напомним, сборная Украины в десятый раз в истории и впервые с 2007 года выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.

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