Число заболевших выросло до десяти: "Барселона" страдает от эпидемии коронавируса

Число заболевших выросло до десяти: "Барселона" страдает от эпидемии коронавируса

2 января каталонцы должны сыграть с "Мальоркой" в Ла Лиге.

Еще три футболиста каталонской "Барселоны" сдали положительные тесты на COVID-19.

Коронавирусом заразились защитник Сержиньо Дест, полузащитник Фелиппе Коутинью и нападающий Абде Эззалзули, сообщает официальный сайт "блаугранас".

Отмечается, что у всех трех болезнь протекает бессимптомно, они отправились на самоизоляцию.

Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали другие семь футболистов каталонского клуба: Дани Алвес, Клеман Лэнгле, Жорди Альба, Алехандро Бальде, Усман Дембеле, Самуэль Умтити и Гави. Таким образом, всего за четыре дня коронавирусом заразились десять игроков "сине-гранатовых".

В воскресенье, 2 января, "Барселона" должна сыграть с "Мальоркой" в 19-м туре Примеры. Однако проведение этого поединка теперь под большим вопросом, поскольку в стане аутсайдера чемпионата также обнаружено большое количество зараженных коронавирусом.

После 19 туров команда Хави с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонский клуб также имеет одну игру в запасе.

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