Чисора анонсировал завершение карьеры и выбрал соперника для своего последнего боя

Дерек Чисора / © Associated Press

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Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора объявил, что завершит карьеру в конце 2025 года.

Об этом 41-летний британец заявил в интервью для Sky Sports.

"В конце этого года я уйду на пенсию. Я не собираюсь врать, я уйду. Чтобы не случилось, это будет мой последний бой. Да, даже если стану чемпионом мира, просто уйду.

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Это даже не зависит от меня, это зависит от моей жены. Она сказала: "Если ты проведешь еще одий бой после этого, я от тебя уйду". А я такой: "Ладно, хорошо". Она сказала: "Один бой – и ты уйдешь.

Даже Британский боксерский совет сказал мне: "Один бой – и мы тебе запрещаем заниматься боксом". Так что все. Это последний танец. После этого все. Как только я выйду из ринга – это все. Точка", – рассказал боксер.

Также Чисора отреагировал на решение Международной боксерской федерации (IBF) назначить его обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по этой версии британцем Даниэлем Дюбуа.

"Посмотрим, что произойдет, но я хочу этот бой, поскольку IBF сделала меня обязательным претендентом на него. Я хочу этого, и здесь нет других вариантов. Я очень этого хочу.

Я хочу биться с Даниэлем. Это хорошая история, потому что за всем этим стоит то, что его тренирует мой старый тренер. Это очень захватывающий бой, и я просто хочу получить этот поединок сейчас.

Это впервые в моей карьере, когда я являюсь обязательным претендентом за титул чемпиона мира. Можете вы в это поверить? В эти выходные я попробую получить какие-то новости, но могу гарантировать, что бой с Даниэлем состоится на "Уэмбли".

Я продам все билеты на это событие. Я уже представляю весь выход на ринг, шоу – все в голове. Я работаю над этим прямо сейчас. Я еще не тренируюсь, но уже занимаюсь организацией: выход на ринг, шоу, все это", – отметил Чисора.

В послужном списке Чисоры 36 побед (23 – нокаутом) и 13 поражений на профессиональном ринге. Последний бой Дерек провел в феврале 2025-го, одержав победу над шведом Отто Валлином.

После победы над Валлином британец вызвал Усика на реванш. Однако украинец неоднократно заявлял, что его целью является поединок с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Отметим, что в октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул WBO. Это был второй поединок Александра в хевивейте.