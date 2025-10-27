Чисора сделал однозначный прогноз на бой Усик – Уордли

Усик – Уордли / © instagram.com/queensberrypromotions

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мыслями о потенциальном бое абсолютного чемпиона мира Александра Усика с обладателем временного титула WBO Фабио Уордли.

"Уордли победил Паркера, потому что тот позволил ему это сделать. Усик такого не позволит. Усик заставит тебя работать даже тогда, когда ты не хочешь работать. В этом бою (Уордли против Паркера – прим.) было столько пауз. Оба делали передышки – бросали удары, потом отступали, восстанавливались.

Но Александр Усик не даст тебе восстановиться. Он заставит тебя двигаться, постоянно двигаться – и одновременно бить. Это будет совсем другой уровень", – сказал Чисора в интервью Seconds Out.

В ночь на 26 октября Уордли на арене O2 в Лондоне победил новозеландца Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Усик.

Ранее WBO обязала Усика провести следующий поединок с победителем боя Паркер – Уордли. Так что если украинец откажется боксировать с британцем, то потеряет свой титул, а следовательно и звание абсолютного чемпиона мира.

Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин уже рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года.

В то же время промоутер британского претендента Фрэнк Уоррен рассказал, что бой Усик – Уордли может состояться в марте 2026 года в Лондоне или Эр-Рияде.

Напомним, последний раз Усик выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

30-летний Уордли имеет на своем счету 20 побед (19 – нокаутом) и одну ничью.