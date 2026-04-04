Чисора — Уайлдер: где смотреть и прогноз букмекеров на бой

Чисора — Уайлдер / instagram.com/daznboxing

Реклама

В ночь на 5 апреля в Лондоне состоится большой вечер бокса, в главном бою которого сойдутся на ринге британец Дерек Чисора и бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер.

Где смотреть бой Чисора — Уайлдер

Поединок между Чисорой и Уайлдером покажут на стриминговой платформе DAZN с отдельной платой за просмотр. Стоимость трансляции в Украине составляет 861 гривна.

Старт основного карда на лондонской "O2 Arena" запланирован 4 апреля в 21:00 по киевскому времени, а главный бой начнется около 00:30 уже 5 апреля.

Реклама

Прогноз букмекеров на бой Чисора — Уайлдер

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является британец. На победу Чисоры можно поставить с коэффициентом 1,50. Выигрыш Уайлдера — 2,50.

Ничья, как традиционно наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 16,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Чисоры нокаутом — 2,33. Триумф Дерека судейским решением — 4,20.

Досрочная победа Уайлдера оценена коэффициентом 3,10. Успех американца по очкам — 9,50.

Реклама

В послужном списке 42-летнего Чисоры 36 побед (23 — нокаутом) и 13 поражений на профессиональном ринге. Последний бой Дерек провел в феврале 2025-го, единогласным решением судей одержав победу над шведом Отто Валлином.

На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 — нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге. В последнем бою "Бронзовый бомбардировщик" в июне 2025 года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.

Стоит отметить, что именно с Уайлдером хотел провести свой следующий бой чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик, но стороны так и не договорились о поединке.

Следовательно, украинец 23 мая в Египте выйдет в ринг против кикбоксера Рико Верховена.

Реклама

Ранее сообщалось, что Уайлдер объяснил, почему сорвался бой с Усиком.