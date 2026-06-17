"Чистая красная карточка": Месси избежал наказания за жесткий фол в матче с Алжиром на ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

Реклама

Во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Алжира на поле произошел спорный эпизод с участием капитана "альбиселесте" Лионеля Месси, который оформил хет-трик и принес своей команде разгромную победу со счетом 3:0.

Еще в первом тайме 38-летний форвард мог получить красную карточку за жесткий фол против капитана алжирцев Аиссы Манди.

На 32-й минуте поединка Лео в борьбе за мяч наступил сопернику на правую ногу. Главный арбитр встречи поляк Шимон Марциняк свистнул фол, но не показал Месси ни прямой красной, ни даже желтой карточки.

Реклама

Вашему вниманию видео этого скандального эпизода, который теперь активно обсуждает футбольное сообщество.

Ряд болельщиков и экспертов возмутились таким решением рефери, поскольку убеждены, что он должен был наказать лидера аргентинцев прямой красной карточкой за грубое нарушение правил.

Бывший защитник "Манчестер Сити" Недум Онуоха и экс-игрок сборной Венесуэлы и ряда клубов МЛС Алехандро Морено в студии ESPN заявили, что Месси должен был быть удален из поля.

"Это должно было быть удаление. Там был момент, который мы пропустили. Когда игрок лежал на газоне, было видно, что Месси забеспокоился, потому что понял: он только мог сделать что-то такое, за что могут наказать.

Реклама

Я понимаю, почему арбитры пропустили этот эпизод. Но если VAR пересмотрел его и сказал: "Нет, здесь все хорошо, ничего больше нет", то, по моему мнению, это момент, который заслуживал красную карточку", — сказал Онуоха.

"Для Лионеля Месси это стопроцентная красная карточка. Она должна была быть. Это лишь усиливает нарратив о том, что большие игроки пользуются особым отношением. Когда Месси был близок к хет-трику, но вратарь Люка Зидан сделал сейв, в трансляции показали улыбающегося Джанни Инфантино. Он будто подумал: "Ох, это было близко". Это лишь добавляет аргументов тем, кто говорит: "Да, к этому парню относятся иначе".

Нам даже не нужно смотреть стоп-кадр — уже в динамике было видно, что это грубый фол. А после повтора становится очевидным: это очень опасный фол. Кто-то должен обратить на это внимание.

Почему главного арбитра Шимона Марциняка не позвали к монитору? Месси должен был получить красную карточку. Как бы я ни любил Лионеля Месси, это был неловкий и очень опасный подкат. Он шипами провел по задней части икры соперника — от колена до лодыжки. За это нужно удалять", — считает Морено.

Реклама

Похожее мнение высказал и журналист The Athletic Оливер Кей.

"При всей своей гениальности и неугомонности, в течение своей выдающейся карьеры Месси уже неоднократно слышал от соперников — и особенно от болельщиков команд-соперниц — обвинения в том, что арбитры относятся к нему более снисходительно.

Несомненно одно: между своим первым и вторым голами в ворота Алжира ему повезло. За фол против капитана Алжира Аиссы Манди, которому Месси попал в правую икро и ахилловое сухожилие, он мог получить как минимум желтую карточку, а по всей вероятности — и красную. Однако польский арбитр Шимон Марциняк ограничился назначением штрафного.

Это был очень странный эпизод. Манди контролировал мяч, никуда особо не продвигался, и у Месси почти не было шансов отобрать его с этой позиции. Поэтому такой выпад шипами вперед выглядел непонятным, не говоря уже о его опасности.

Реклама

Особое отношение? Как минимум это было слишком снисходительное судейство. Самым ожидаемым решением, пожалуй, была бы желтая карточка, вторым по вероятности — красная. Но Месси точно удалось избежать любого наказания", — резюмировал журналист.

Британский журналист Пирс Морган также считает, что Месси должен был быть удален.

"Месси провел выдающийся матч прошлой ночью, но его должны были удалить за этот вопиющий фол шипами против Манди из Алжира.

То, что он даже не получил желтой карточки, просто посмешище. Он мог сломать тому парню ногу", — написал Морган в соцсети X.

Реклама

Фол Лионеля Месси против Аиссы Манди / x.com/piersmorgan

В то же время нашлись и те, кто встал на защиту Месси в этом неоднозначном эпизоде. В частности, это сделал экс-форвард "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри.

"Намерение очень важно, когда правильно анализируешь такие эпизоды. Если еще раз посмотреть повтор, то четко видно, что Лионель сосредоточен на мяче и пытается выполнить футбольное действие, а не нанести кому-то вред. Да, контакт был. Да, это выглядит неуклюже. Но не каждое столкновение тянет на красную карточку", — заявил Анри.

Многие фанаты в соцсетях с ним не согласились. Они уверены, что Месси должен был получить красную карточку.

"Чистая красная карточка, и он даже не получил желтую за это даже после проверки VAR. Лол".

"Нет никакого шанса, что это не красная карточка. Даже сам Месси осознал свою ошибку. Они даже не дали ему желтую карточку".

"Красная карточка для Лионеля Месси, ой, извините, даже желтой карточки нет. В своем матче игроки ЮАР получили две красные карточки, хотя одна из них даже не была желтой, а фаворита ФИФА Месси признали невиновным, очень жаль".

Также фанаты обратили внимание на то, что президент ФИФА Джанни Инфантино с улыбкой реагировал на голы Месси в ворота алжирцев, обвинив его в приверженности к аргентинцу.

Реклама

Джанни Инфантино / © Associated Press

В соцсетях также вспомнили и реакцию защитника сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка в четвертьфинале ЧМ-2022 после того, как Месси избежал наказания за откровенную игру рукой.

Оформив хет-трик в матче против алжирцев, Месси повторил рекорд экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира — оба теперь имеют по 16 мячей.

Также Месси побил бомбардирский рекорд чемпионатов мира, принадлежавший Кришитану Роналду — Лео стал самым возрастным автором хет-трика в истории Мундиалей.

Кроме того, Месси покорилось уникальное достижение — аргентинец стал первым футболистом в истории, который сыграл на шести чемпионатах мира.

Реклама

В другом матче стартового тура группы J встретятся сборная Австрии обыграла команду Иордании со счетом 3:1.

Во втором туре Аргентина 22 июня сыграет с Австрией, а Алжир 23 июня сразится с Иорданией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Реклама

Новости партнеров