"Чистый гол": забитый мяч "Динамо" в ворота "Карпат" отменили из-за спорного фола

Матвей Пономаренко, "Динамо" - "Карпаты" / © ФК Динамо Киев

Во время матча 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 между киевским "Динамо" и львовскими "Карпатами" произошел скандальный эпизод — арбитр отменил гол форварда "бело-синих" Матвея Пономаренко из-за якобы нарушений правил.

Игра завершилась сенсационным поражением "Динамо" со счетом 0:1. Единственный гол на 6-й минуте встречи забил форвард "львов" Бабукар Фал.

"Бело-синие" могли избежать поражения — на 80-й минуте Пономаренко сыграл на добивании в чужой штрафной площадке и переправил мяч в сетку ворот.

Главный арбитр поединка Дмитрий Панчишин сначала засчитал гол, но после просмотра видеоповтора (VAR) забитый мяч был отменен. По мнению рефери, Пономаренко нарушил правила против вратаря львовян Назара Домчака, выбив мяч из его рук.

Момент с касанием Матвея Пономаренко к мячу в эпизоде с отмененным голом в матче "Динамо" — "Карпаты" / Скриншот с трансляции UPL.TV

Видео эпизода с отмененным голом Пономаренко

После завершения матча главный тренер "Динамо" Игорь Костюк не согласился с решением арбитра, заявив, что тот ошибочно отменил гол Пономаренко.

"Я считаю, что это был чистый гол. Арбитр VAR не должен был даже пересматривать этот эпизод. Мы посмотрели повтор — вратарь выпустил мяч, а Матвей выбил его уже из-под рук. Если было касание, то Матвей первым прикоснулся к мячу и забил чистый гол. Вообще не нужно было смотреть VAR. Но арбитр принял такое решение. Он смотрел момент в статике, хотя такие моменты нужно смотреть в динамике, чтобы понимать, как происходили события", — цитирует Костюка официальный сайт "Динамо".

Отметим, что Пономаренко не доиграл матч до конца — на 90+4-й минуте 20-летний нападающий получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Отметим, что в прошлом туре Пономаренко установил клубный рекорд "Динамо" по продолжительности голевой серии в УПЛ, забив в седьмом матче подряд. Однако игрой с "Карпатами" его результативная серия прервалась.

Для "Динамо" это первое поражение в весенней части УПЛ. Киевляне (41 балл) продолжают занимать четвертое место в чемпионате Украины. "Карпаты" (29 очков) поднялись на восьмую позицию.

В следующем туре "бело-синие" сыграют с "Металлистом 1925", а "зелено-белые" примут "Александрию". Оба матча состоятся в субботу, 11 апреля.