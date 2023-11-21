"Чистый пенальти": Ребров высказался о ничьей Украины против Италии и скандальном эпизоде с Мудриком

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат матча последнего 10-го тура отбора на Евро-2024 против команды Италии.

Украинская сборная дала бой Италии, но не сумела напрямую выйти на Евро-2024. Поединок в Леверкузене завершился нулевой ничьей (0:0).

В тим числе наставник "сине-желтых" отреагировал на скандальный эпизод в конце игры, когда главный арбитр из Испании Хесус Хиль Мансано не назначил пенальти в ворота Италии после падения Михаила Мудрика в штрафной соперника.

"Я тоже считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR. С моей точки зрения, это был 11-метровый. Но это решаем не мы. Наверное, во время просмотра VAR не увидели фол. Там есть люди, которые смотрят…

У нас был план на игру. Мы играли против действующего чемпиона Европы. Очень тяжело против этой команды с первых минут постоянно прессинговать. Поэтому в первом тайме мы больше сконцентрировались на обороне, а во втором играли более интенсивно, больше прессинговали, благодаря этому отбирали мяч и создавали моменты. Да, сейчас ребята очень расстроены, потому что не добились результата. Но я считаю, что они показали хорошую игру, могу только поблагодарить их.

Конечно, это тяжело. Немногие люди верили в нас. Мы боролись до последней игры. Я благодарен игрокам, с которыми мы работаем вместе около полугода. Они показали понимание нашей игры, показали украинский характер. Как вы все знаете, война в Украине продолжается. Это тяжело для игроков, которые всегда смотрят в телефон, следят за новостями, равно как и я. Непросто работать в этой атмосфере. Но мы все понимаем, что представляем сильную страну, что и продемонстрировали на поле. Мы показали характер, бились за нашу страну.

Я люблю играть в Германии, уверен, игрокам тоже здесь нравится. Благодарен Леверкузену и Германии за возможность сыграть на этом великолепном стадионе. Прекрасная атмосфера была во время исполнения гимна. Итальянцы аплодировали нам – это очень эмоциональная вещь. Этот матч показывали во многих странах. Итальянцы проявили уважение к Украине и поддержку, атмосфера была великолепной", – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Сыграв вничью с действующими чемпионами Европы, сборная Украины с 14 очками заняла итоговое третье место в группе C, уступив Италии по результатам личных встреч. Команда Реброва не смогла завоевать прямую путевку на континентальное первенство, но поборется в плей-офф за право попасть на ЧЕ.

Своих соперников в плейоф "сине-желтые" узнают во время жеребьевки в четверг, 23 ноября. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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