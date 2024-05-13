Член команды Усика, которого ударил отец Фьюри, поделился подробностями "кровавой" стычки

Станислав Степчук, член команды чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика, прокомментировал свою стычку с Джоном Фьюри, отцом обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Фьюри-старший ударил Степчука головой, однако сам пострадал от этого столкновения, разбив себе голову до крови. Джон уже сделал заявление, извинившись за свое поведение.

По словам Станислава, он не ожидал, что отец "Цыганского короля" ударит его, но в следующий раз уже будет готов к подобным поступкам.

"Я просто хотел поддержать команду. Он просто не выдержал. Если с ними такое происходит просто от имени Усика, что будет на ринге? Я был немного удивлен тем, что он ударил меня. Хотел его ударить в ответ, но из-за его возраста было немного так, знаешь... Неудобно. Старый, но большой?

Конечно, я приму от него извинения. Я бы ему порекомендовал, чтобы он не выходил с такими эмоциями на бой. Лучше бы он смотрел на бой с закрытыми глазами. Для его сердца. У меня рассечение не болит. Усик видел, он смеялся над этим.

Если я увижу еще раз Джона, то буду готов, я уже не буду думать, бить ли его, если он будет нападать. Я готов к бою", – сказал Степчук в интервью Seconds Out.

Ранее сообщалось, что появилось видео реакции Усика на стычку его команды с отцом Фьюри.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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