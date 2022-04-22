Член сборной Украины по пулевой стрельбе погиб в боях с российскими оккупантами

Член сборной Украины по пулевой стрельбе погиб в боях с российскими оккупантами

Член национальной сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов отдал жизнь, защищая родину от российских захватчиков.

21-летний студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного ушел на фронт добровольцем.

Ранее он попал под обстрел из российских "Градов". В подвал, где парень пытался спрятаться, попал снаряд и вспыхнул пожар. Кигитов обгорел и попал в госпиталь, но совсем скоро решил пойти на передовую, где и встретил свою смерть.

Егор был братом-близнецом Глеба Кигитова - чемпиона Украины среди юниоров и чемпиона Европы среди юниоров по стрельбе из пневматического пистолета.

Выступление Егора Кигитова в 2020 году. При защите Украины от российских захватчиков погиб Егор Кигитов – студент нашего колледжа, который добровольцем ушел на фронт. Егор всегда был принципиальным и патриотическим Гражданином, который и до масштабного вторжения войск России принимал активное участие в противодействии пророссийским элементам и агентуре москвы. Таким мы навсегда запомним Егора Кигитова! Героям Слава! Опубликован Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного Четверг, 21 апреля 2022 г.

Ранее сообщалось, что один из лидеров фанатского движения "Шахтера" погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

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