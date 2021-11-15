ЧМ-2022: Англия забила 10 голов Сан-Марино и едет на мундиаль, Италия отдала прямую путевку швейцарцам

Победители Евро-2020 сенсационно отправились в стыковые матчи.

15 ноября стали известны имена еще двух участников финального турнира Чемпионата мира-2022 . Ими стали сборные Англии и Швейцарии.

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Подопечные Гарета Саутгейта на выезде поиздевались над командой Сан-Марино (10:0), забив в ворота соперника десять голов. Команда "Трех львов" (26 очков) выиграла отборочную группу и вышла на мировое первенство. Польша (20 баллов), проиграв в последнем туре венграм (1:2), стала второй и сыграет в стыковых матчах.

А швейцарцы дома разгромили Болгарию - 4:0. В параллельном матче этой группы Италия не смогла обыграть Северную Ирландию (0:0). В итоге "крестоносцы" (18 очков) обошли команду Роберто Манчини (16 баллов) в турнирной таблице и завоевали прямую путевку на ЧМ-2022. А победители Евро-2020 сенсационно будут вынуждены соперничать в стыковых поединках.

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Согласно регламенту, победители групп напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, которые займут вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двораундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

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