ЧМ-2022: гол сына обладателя "Золотого мяча" не помог США одолеть обидчика сборной Украины

Американцы в концовке упустили победу над валлийцами в своем стартовом матче на Мундиале.

Сборная США сыграла вничью с командой Уэльса в матче 1-го тура группы B чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне завершился со счетом 1:1.

Американцев, которых перед дебютным матчем на турнире мощно мотивировал президент страны Джо Байден, на 36-й минуте вывел вперед гол нападающего французского "Лилля" Тимоти Веа.

Кристиан Пулишич после сольного прохода отдал отличную передачу на Веа, а тот в одно касание пробил мимо голкипера в дальний угол.

Интересно, что 22-летний американец – сын легендарного футболиста и президента Либерии Джорджа Веа, который является обладателем "Золотого мяча" 1995 года. Таким образом, Тимоти превзошел по голам на ЧС своего отца, ни разу не игравшего на чемпионатах мира.

Впрочем, одержать победу американцы не сумели. На 82-й минуте пенальти реализовал Гарет Бейл, чем спас свою сборную от поражения.

Напомним, именно Уэльс не пустил Украину на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации минимально уступили валлийцам.

В другом матче первого тура квартета B сборная Англии разбила команду Ирана со счетом 6:2 .

со счетом . Во втором туре 25 ноября Англия будет противостоять США, а валлийцы сыграют с иранцами. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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