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ЧМ-2022: Иран пожаловался на США в ФИФА из-за "неуважения к государственному флагу" – что случилось

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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ЧМ-2022: Иран пожаловался на США в ФИФА из-за "неуважения к государственному флагу" – что случилось

Фото: Associated Press

В иранской футбольной федерации возмутились тем, что в одном из постов в соцсетях сборной США флаг Ирана был изображен без государственного герба.

Федерация футбола Ирана подала жалобу на сборную США в Комитет этики ФИФА из-за якобы проявленного неуважения к государственному флагу их страны.

Об этом сообщает BBC.

Дело в том, что накануне официальный аккаунт американской сборной в Twitter опубликовал турнирную таблицу группы B после 2-го тура, где флаг Ирана изображен без государственного герба.

По мнению представителей федерации футбола Ирана, это нарушение устава ФИФА и пункта о дискриминации, которое может наказываться даже 10-матчевой дисквалификацией.

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Стоит отметить, что флаг Ирана был неправильно изображен только в одной публикации американской команды. Другие посты, включая турнирную таблицу после первого тура и сам анонс игры между сборными в 3-м туре, содержат корректный флаг Ирана.

Матч Иран – США состоится во вторник, 29 ноября. Начало принципиального противостояния – в 21:00 по Киеву.

  • После двух туров ЧМ-2022 возглавляет квартет B сборная Англии, имеющая 4 очка. На втором месте – Иран (3). Сборная США (2) находится на третьей строчке. Команда Уэльса (1) замыкает таблицу.
  • В заключительном туре Иран будет противостоять США, а Уэльс сыграет с Англией. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

Напомним, недавно в Иране был арестован один из самых известных футболистов страны.

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Дата публикации
Просмотры
3129
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