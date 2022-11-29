ЧМ-2022: Нидерланды без проблем победили страну-хозяйку, Сенегал выбил Эквадор из турнира

Во вторник, 29 ноября, сборная Нидерландов победила национальную команду Катара в матче 3-го тура группы A чемпионата мира-2022. Поединок завершился со счетом 2:0 .

Счет матча открыл на 26-й минуте Коди Гакпо. Он вышел на свободное пространство, получив в штрафной удачно выполненную передачу, и отправил мяч под правую стойку.

В начале второго тайма Фрэнки де Йонг удвоил преимущество своей команды, подобрав мяч в штрафной и безжалостно отправив его в правый угол ворот.

В середине второй половины встречи нидерландская сборная могла довести счет до разгромного – Стевен Бергейс поразил ворота соперника, но арбитр отменил его после просмотра VAR, игра была рукой.

В параллельном матче этого квартета сборная Сенегала победила Эквадор – 1:2 .

Первыми забили сенегальцы. На 44-й минуте Исмаила Сарр с одиннадцатиметровой отметки отправил мяч в правый нижний угол ворот – Эрнан Галиндес не смог этого предотвратить.

В середине второго тайма сборная Эквадора сравняла счет – отметился Мойзес Кайседо.

Уже через две минуты Калиду Кулибали подобрал мяч в штрафной и снова вывел Сенегал вперед.

После 3 туров сборная Нидерландов возглавляет группу с 7 очками. Сенегал имеет 6 баллов и вторую позицию. Эквадор с 4 очками – третий. Насморк с нулем на дне.

Таким образом Нидерланды и Сенегал продолжают путь на Мундиале.

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