ЧМ-2022 по футболу: букмекеры перед полуфиналами назвали нового фаворита турнира

Борьбу за трофей продолжают всего четыре сборные.

В Катаре на финишную прямую выходит чемпионат мира-2022 по футболу. На Мундиале осталось сыграть всего четыре матча: два полуфинала, поединок за третье место и финал.

После четвертьфинальных встреч определились полуфинальные пары ЧМ-2022: Аргентина сразится с Хорватией, а действующие чемпионы мира – французы – посоревнуются с главной сенсацией турнира – сборной Марокко.

Перед матчами 1/2 финала чемпионата мира букмекеры обнародовали котировки на победителя турнира.

По их мнению, лучшие шансы завоевать трофей у сборной Франции. Коэффициент на победу "Ле Блэ" в турнире составляет 2,10.

Второе в списке главных фаворитов ЧМ-2022 занимают аргентинцы. Коэффициент на триумф Лионеля Месси и Ко равняется 2,60.

Не столь высокими конторы считают шансы выиграть Мундиаль сборных Хорватии (7,50) и Марокко (10,00).

Напомним, перед началом ЧМ-2022 букмекеры предсказывали победу на Мундиале сборной Бразилии, однако подопечные Тите в 1/4 финала проиграли хорватам в серии пенальти и вылетели из турнира.

Матч Аргентина – Хорватия состоится 13 декабря, Франция и Марокко померяются силами 14 декабря. Начало поединков – в 21:00 по киевскому времени.

Финал ЧМ-2022 будет сыгран 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле. Днем ранее неудачники полуфиналов разыграют "бронзу" планетарного первенства.

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