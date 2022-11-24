ЧМ-2022: Швейцария одержала минимальную победу, Южная Корея и Уругвай не определили сильнейшего

Состоялись два поединка игрового дня на Мундиале.

В четверг, 24 ноября, в матче 1-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу сборная Швейцарии минимально победила национальную команду Камеруна. Матч завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол поединка был забит в начале второго тайма – на 48-й минуте встречи отличился Бриль Эмболо по передаче Джердана Шакири.

В другом матче этого квартета Бразилия встретится с Сербией. Поединок состоится также 24 ноября, но в 21:00 по киевскому времени.

Во втором туре 28 ноября Камерун сыграет с Сербией, а Бразилия померяется силами со Швейцарией.

Другой матч игрового дня в группе H между сборными Уругвая и Южной Кореи завершился безголевой ничьей – 0:0 .

На 34-й минуте произошел первый опасный момент матча Хван Ий Джо нашел свободное пространство в штрафной площадке, получив передачу, но не воспользовался своим шансом – мяч после его удара полетел выше ворот уругвайцев.

В конце первого тайма хороший шанс открыть счет получил Уругвай – Диего Годин высоко выпрыгнул во время розыгрыша углового и попытался головой пробить мимо вратаря, но попал в левую стойку.

Еще одну возможность отличиться упустил звезда "Ливерпуля" Дарвин Нуньес, который подхватил передачу на линии штрафной, но направил мяч мимо правой штанги.

В другом матче первого тура квартета H встретятся сборные Португалии и Ганы. Начало поединка в 18.00.

Во втором туре 28 ноября Южная Корея будет противостоять Гане, а Португалия определит более сильного с Уругваем. В плейоф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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