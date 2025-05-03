ЧМ-2025 по хоккею: вышла ли сборная Украины в элитный дивизон, итоговая турнирная таблица

Сборная Украины по хоккею / © facebook.com/fhu.com.ua

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3 мая завершился чемпионат мира-2025 в дивизионе ІА (второй по силе – прим.). По его итогам сборная Украины не смогла повыситься в классе.

После поражения от японцев в заключительном туре украинцам для первого за 18 лет выхода в элитный дивизион чемпионата мира необходимо было надеяться на благоприятный результат в матчах Италия – Румыния и Великобритания – Польша.

Однако итальянцы разгромили румын (7:1), а британцы разбили поляков (3:0). Таким образом, именно Великобритания (12 очков) и Италия (10 баллов) заняли первое и второе места в итоговой турнирной таблице и завоевали путевки в элиту.

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Сборная Украины с 9 зачетными пунктами финишировала на третьей позиции, а следовательно осталась в дивизионе ІА на следующий год.

Согласно регламенту, путевки в элитный дивизион получили две лучшие команды. Сборная, которая финишировала последней (Румыния), вылетела в дивизион IB (третий по престижности – прим.).

Итоговая турнирная таблица ЧМ-2025 в дивизионе ІА

1. Великобритания – 12 очков, разница шайб – 19:9

2. Италия – 10, 18:11

3. Украина – 9, 16:10

4. Япония – 7, 14:16

5. Польша – 6, 8:13

6. Румыния – 1, 6:22

Напомним, сборная Украины впервые с 2017 года выступила на чемпионате мира в дивизионе ІА. В прошлом году наша национальная команда выиграла планетарное первенство в Дивизионе IB, благодаря чему завоевала повышение в классе.