ЧМ-2025 (U-20) по футболу: расписание и результаты всех матчей

ЧМ-2025 (U-20) по футболу / © fifa.com

С 27 сентября по 19 октября в Чили состоится финальный турнир юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу.

Участие в планетарном первенстве примут 24 команды из шести конфедераций, среди которых и сборная Украины.

На групповом этапе подопечные Дмитрия Михайленко посоревнуются в квартете B, где сыграют с Южной Кореей, Панамой и Парагваем.

По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые займут третьи мест, выйдут в 1/8 финала.

Вашему вниманию календарь и результаты всех матчей этого турнира.

ЧМ-2025 (U-20): расписание и результаты матчей

Первый тур

Суббота, 27 сентября

Группа B. 23:00. Южная Корея – Украина

Группа A. 23:00. Япония – Египет

Воскресенье, 28 сентября

Группа B. 02:00. Парагвай – Панама

Группа A. 02:00. Чили – Новая Зеландия

Группа D. 23:00. Италия – Австралия

Группа C. 23:00. Марокко – Испания

Понедельник, 29 сентября

Группа C. 02:00. Бразилия – Мексика

Группа D. 02:00. Куба – Аргентина

Группа F. 23:00. Норвегия – Нигерия

Группа E. 23:00. Франция – ЮАР

Вторник, 30 сентября

Группа F. 02:00. Колумбия – Саудовская Аравия

Группа E. 02:00. США – Новая Каледония

Второй тур

Вторник, 30 сентября

Группа A. 23:00. Египет – Новая Зеландия

Группа B. 23:00. Панама – Украина

Среда, 1 октября

Группа B. 02:00. Южная Корея – Парагвай

Группа A. 02:00. Чили – Япония

Группа C. 23:00. Испания – Мексика

Группа D. 23:00. Италия – Куба

Четверг, 2 октября

Группа D. 02:00. Аргентина – Австралия

Группа C. 02:00. Бразилия – Марокко

Группа F. 23:00. Колумбия – Норвегия

Группа E. 23:00. США – Франция

Пятница, 3 октября

Группа F. 02:00. Нигерия – Саудовская Аравия

Группа E. 02:00. ЮАР – Новая Каледония

Третий тур

Пятница, 3 октября

Группа B. 23:00. Панама – Южная Корея

Группа B. 23:00. Украина – Парагвай

Суббота, 4 октября

Группа A. 02:00. Египет – Чили

Группа A. 02:00. Новая Зеландия – Япония

Группа C. 23:00. Испания – Бразилия

Группа C. 23:00. Мексика – Марокко

Воскресенье, 5 октября

Группа D. 02:00. Австралия – Куба

Группа D. 02:00. Аргентина – Италия

Группа E. 23:00. Новая Каледония – Франция

Группа E. 23:00. ЮАР – США

Понедельник, 6 октября

Группа F. 02:00. Нигерия – Колумбия

Группа F. 02:00. Саудовская Аравия – Норвегия

Сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории примут участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.

Ранее мы сообщали, что определен состав сборной Украины U-20 для участия в ЧМ-2025 по футболу.