ЧМ-2025 (U-20) по футболу: расписание и результаты всех матчей
Календарь и результаты всех поединков финальной части чемпионата мира по футболу среди команд до 20 лет.
С 27 сентября по 19 октября в Чили состоится финальный турнир юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу.
Участие в планетарном первенстве примут 24 команды из шести конфедераций, среди которых и сборная Украины.
На групповом этапе подопечные Дмитрия Михайленко посоревнуются в квартете B, где сыграют с Южной Кореей, Панамой и Парагваем.
По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые займут третьи мест, выйдут в 1/8 финала.
Вашему вниманию календарь и результаты всех матчей этого турнира.
ЧМ-2025 (U-20): расписание и результаты матчей
Первый тур
Суббота, 27 сентября
Группа B. 23:00. Южная Корея – Украина
Группа A. 23:00. Япония – Египет
Воскресенье, 28 сентября
Группа B. 02:00. Парагвай – Панама
Группа A. 02:00. Чили – Новая Зеландия
Группа D. 23:00. Италия – Австралия
Группа C. 23:00. Марокко – Испания
Понедельник, 29 сентября
Группа C. 02:00. Бразилия – Мексика
Группа D. 02:00. Куба – Аргентина
Группа F. 23:00. Норвегия – Нигерия
Группа E. 23:00. Франция – ЮАР
Вторник, 30 сентября
Группа F. 02:00. Колумбия – Саудовская Аравия
Группа E. 02:00. США – Новая Каледония
Второй тур
Вторник, 30 сентября
Группа A. 23:00. Египет – Новая Зеландия
Группа B. 23:00. Панама – Украина
Среда, 1 октября
Группа B. 02:00. Южная Корея – Парагвай
Группа A. 02:00. Чили – Япония
Группа C. 23:00. Испания – Мексика
Группа D. 23:00. Италия – Куба
Четверг, 2 октября
Группа D. 02:00. Аргентина – Австралия
Группа C. 02:00. Бразилия – Марокко
Группа F. 23:00. Колумбия – Норвегия
Группа E. 23:00. США – Франция
Пятница, 3 октября
Группа F. 02:00. Нигерия – Саудовская Аравия
Группа E. 02:00. ЮАР – Новая Каледония
Третий тур
Пятница, 3 октября
Группа B. 23:00. Панама – Южная Корея
Группа B. 23:00. Украина – Парагвай
Суббота, 4 октября
Группа A. 02:00. Египет – Чили
Группа A. 02:00. Новая Зеландия – Япония
Группа C. 23:00. Испания – Бразилия
Группа C. 23:00. Мексика – Марокко
Воскресенье, 5 октября
Группа D. 02:00. Австралия – Куба
Группа D. 02:00. Аргентина – Италия
Группа E. 23:00. Новая Каледония – Франция
Группа E. 23:00. ЮАР – США
Понедельник, 6 октября
Группа F. 02:00. Нигерия – Колумбия
Группа F. 02:00. Саудовская Аравия – Норвегия
Сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.
"Сине-желтые" в пятый раз в истории примут участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.
Ранее мы сообщали, что определен состав сборной Украины U-20 для участия в ЧМ-2025 по футболу.