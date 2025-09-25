ЧМ-2025 (U-20) по футболу: все группы и турнирные таблицы

Сборная Украины U-20 по футболу / © УАФ

С 27 сентября по 19 октября в Чили состоится финальный турнир юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу.

На планетарном первенстве выступят 24 команды из шести конфедераций, среди которых и сборная Украины.

Подопечные Дмитрия Михайленко попали в группу B, где сразятся с Южной Кореей, Панамой и Парагваем.

По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые займут третьи мест, выйдут в 1/8 финала.

Смотрите состав всех групп ЧМ-2025 (U-20) по футболу и турнирное положение сборных, которое будут обновляться после сыгранных матчей.

ЧМ-2025 (U-20): все группы и турнирные таблицы

Турнирные таблицы ЧМ-2025 (U-20) по футболу / © flashscore.ua

Сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории примут участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.

Ранее мы сообщали, что определен состав сборной Украины U-20 для участия в ЧМ-2025 по футболу.