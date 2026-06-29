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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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163
Время на прочтение
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ЧМ-2026 по футболу: кто уже вышел в 1/8 финала

Смотрите список сборных, которые преодолели первый раунд плей-офф Мундиаля.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Бразилии по футболу

Сборная Бразилии по футболу / © Associated Press

С 28 июня по 4 июля проходят матчи 1/16 финала чемпионата мира-2026.

В них принимают участие 32 из 48 сборных-участниц Мундиаля, которые преодолели групповой этап турнира.

Победители одноматчевых противостояний первого раунда плей-офф выйдут в следующую стадию.

Вашему вниманию список сборных, которые уже пробились в 1/8 финала ЧМ-2026.

Кто вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

  • Канада

  • Бразилия

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FootRankings

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FootRankings

Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Звание действующего чемпиона мира защищает сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти обыграли Францию.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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Дата публикации
Количество просмотров
163
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