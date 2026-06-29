- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
ЧМ-2026 по футболу: кто уже вышел в 1/8 финала
Смотрите список сборных, которые преодолели первый раунд плей-офф Мундиаля.
С 28 июня по 4 июля проходят матчи 1/16 финала чемпионата мира-2026.
В них принимают участие 32 из 48 сборных-участниц Мундиаля, которые преодолели групповой этап турнира.
Победители одноматчевых противостояний первого раунда плей-офф выйдут в следующую стадию.
Вашему вниманию список сборных, которые уже пробились в 1/8 финала ЧМ-2026.
Кто вышел в 1/8 финала ЧМ-2026
Канада
Бразилия
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Звание действующего чемпиона мира защищает сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти обыграли Францию.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.