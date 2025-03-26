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ЧМ-2026 по футболу: кто уже вышел в финальный турнир

ЧМ-2026 по футболу: кто уже вышел в финальный турнир

Сборная Аргентины / Фото: Associated Press

В будущем Мундиале примут участие 48 сборных.

На разных континентах продолжается квалификация на мужской чемпионат мира-2026 по футболу.

Уже известны семь участников будущего Мундиаля, который пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике.

Хозяева ЧМ-2026 автоматически получили путевки в финальную часть турнира. Также на планетарное первенство уже отобрались Япония, Новая Зеландия, Иран и Аргентина.

Список участников чемпионата мира-2026 по футболу

  • Европа (0/16):
  • Африка (0/9):
  • Азия (2/8): Япония, Иран
  • Южная Америка (1/6): Аргентина
  • Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика.
  • Океания (1/1): Новая Зеландия
  • Победители плей-офф (0/2):

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Поединки 23-го в истории чемпионата мира будут сыграны в 16 городах. Матч-открытие турнира запланирован 11 июня 2026 в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

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