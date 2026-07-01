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ЧМ-2026 по футболу: полная сетка плей-офф
Смотрите путь сборных к финалу Мундиаля.
С 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде проходит финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу.
Групповой этап Мундиаля завершился 28 июня и уже в тот же день стартовал плей-офф.
В матчи на выбывание попали 32 из 48 сборных-участниц мирового первенства. Вашему вниманию полная сетка плей-офф турнира.
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Поединки 23-го в истории чемпионата мира по футболу проходят в 16 городах. Ими стали: в Канаде — Торонто и Ванкувер, в Мексике — Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, в США — Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.
Финальный поединок 19 июля примет арена "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка).
Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.
Отметим, что действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.