ЧМ-2026 по футболу: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

Реклама

14 и 15 июля на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде, будут сыграны полуфинальные матчи.

В них примут участие 4 сборные, которые выиграли свои поединки 1/4 финала: Франция, Испания, Англия и Аргентина.

В первом полуфинале Франция сразится с Испанией, а во втором Англия сойдется с Аргентиной. Победители одноматчевых противостояний выйдут в финал, а проигравшие сыграют в матче за третье место.

Реклама

ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Вторник, 14 июля

22:00. Франция — Испания

Среда, 15 июля

22:00. Англия — Аргентина

Реклама

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Отметим, что финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что футболист-участник ЧМ-2026 внезапно умер в возрасте 25 лет.

Также мы рассказывали, что Мбаппе установил уникальное бомбардирское достижение чемпионатов мира.

Реклама

Новости партнеров