ЧМ-2026 по футболу: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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С 9 по 12 июля на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде, будут сыграны матчи 1/4 финала.

В них примут участие 8 сборных, которые выиграли свои поединки 1/8 финала.

Победители одноматчевых противостояний 1/4 финала выйдут в полуфинал.

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ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Четверг, 9 июля

23:00. Франция — Марокко

Пятница, 10 июля

22:00. Испания — Бельгия

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Воскресенье, 12 июля

00:00. Норвегия — Англия

04:00. Аргентина — Швейцария

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Ранее сообщалось, что Месси побил исторический рекорд Марадоны на чемпионатах мира.

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Также мы рассказывали, что Роналду повторил антирекорд чемпионатов мира по количеству поражений.

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