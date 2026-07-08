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ЧМ-2026 по футболу: расписание и результаты матчей 1/4 финала
Четвертьфинальные поединки мирового первенства состоятся с 9 по 12 июля.
С 9 по 12 июля на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде, будут сыграны матчи 1/4 финала.
В них примут участие 8 сборных, которые выиграли свои поединки 1/8 финала.
Победители одноматчевых противостояний 1/4 финала выйдут в полуфинал.
ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 1/4 финала
Четверг, 9 июля
23:00. Франция — Марокко
Пятница, 10 июля
22:00. Испания — Бельгия
Воскресенье, 12 июля
00:00. Норвегия — Англия
04:00. Аргентина — Швейцария
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