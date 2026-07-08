ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
248
Время на прочтение
1 мин

ЧМ-2026 по футболу: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Четвертьфинальные поединки мирового первенства состоятся с 9 по 12 июля.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Трофей чемпионата мира по футболу

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

С 9 по 12 июля на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде, будут сыграны матчи 1/4 финала.

В них примут участие 8 сборных, которые выиграли свои поединки 1/8 финала.

Победители одноматчевых противостояний 1/4 финала выйдут в полуфинал.

ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Четверг, 9 июля

23:00. Франция — Марокко

Пятница, 10 июля

22:00. Испания — Бельгия

Воскресенье, 12 июля

00:00. Норвегия — Англия

04:00. Аргентина — Швейцария

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Ранее сообщалось, что Месси побил исторический рекорд Марадоны на чемпионатах мира.

Также мы рассказывали, что Роналду повторил антирекорд чемпионатов мира по количеству поражений.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
248
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie