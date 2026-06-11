ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей на 12 июня и прогнозы букмекеров

Сборная Боснии и Герцеговины / © Associated Press

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В пятницу, 12 июня, на чемпионате мира-2026 по футболу состоится второй игровой день — болельщики увидят два матча стартового тура.

Откроет игровой день поединок в группе А между сборными Республики Корея и Чехии. В Украине это будет утро, встреча на стадионе "Акрон" в мексиканском городе Сапопан начнется в 05:00 по киевскому времени.

Кроме южнокорейцев и чехов, в этом квартете также есть сборные Мексики и ЮАР (Южно-Африканской Республики), которые встретятся в матче-открытии турнира в четверг, 11 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Прогноз букмекеров на матч Республика Корея — Чехия

Незначительными фаворитами матча букмекеры считают южнокорейцев, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2,71. Ничья — 3,14. Выигрыш чехов — 2,85.

Во втором поединке игрового дня Канада, которая является одной из трех стран-хозяек Мундиаля, померяется силами с командой Боснии и Герцеговины, сенсационно не пустившей на чемпионат мира сборную Италии.

Матч состоится на стадионе "BMO Field" в канадском городе Торонто, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Канадцы и боснийцы посоревнуются в группе B, где их соперниками также будут команды Швейцарии и Катара, которые очный поединок первого тура проведут в субботу, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Прогноз букмекеров на матч Канада — Босния и Герцеговина

Фаворитом матча букмекеры считают Канаду. На победу одной из хозяек ЧМ можно поставить с коэффициентом 1,85. Ничья — 3,50. Выигрыш боснийцев — 4,75.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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