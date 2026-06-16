ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей на 17 июня и прогнозы букмекеров

Криштиану Роналду / © Associated Press

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В среду, 17 июня, на чемпионате мира-2026 по футболу пройдет седьмой игровой день — болельщики увидят пять матчей стартового тура.

Откроет игровой день поединок в группе I между сборными Ирака и Норвегии.

Вашему вниманию расписание всех матчей ЧМ-2026 на 17 июня, а также прогнозы букмекеров на эти поединки.

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Расписание матчей ЧМ-2026 на 17 июня и прогнозы букмекеров

01:00 Ирак — Норвегия (группа I)

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Норвегии. Победу Эрлинга Холанда и Ко можно поставить с коэффициентом 1,23. Ничья — 6,70. Выигрыш команды Ирака станет огромной сенсацией — 15,00.

В этом квартете также выступают сборные Франции и Сенегала, которые проведут очную встречу первого тура 16 июня, в 22:00 по киевскому времени.

04:00 Аргентина — Алжир (группа J)

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Фаворитом матча букмекеры называют сборную Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. На победу команды Лионеля Месси принимаются ставки с коэффициентом 1,44. Ничья — 4,65. Выигрыш Алжира — 8,30.

07:00 Австрия — Иордания (группа J)

В этом поединке аналитики отдают предпочтение австрийцам, на победу которых предлагают поставить с коэффициентом 1,38. Ничья — 5,33. Выигрыш иорданцев — 8,00.

20:00 Португалия — ДР Конго (группа K)

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Несомненным фаворитом матча букмекеры считают сборную Португалии. Победа команды Криштиану Роналду оценена кефициентом 1,28. Ничья — 5,75. Выигрыш африканцев будет громкой сенсацией — 12,00.

В этом квартете также выступают сборные Узбекистана и Колумбии, которые встретятся в очном поединке первого тура 18 июня, в 05:00 по киевскому времени.

23:00 Англия — Хорватия (группа L)

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Англии. На победу подопечных Томаса Тухеля можно поставить с коэффициентом 1,78. Ничья — 3,80. Выигрыш хорватов — 4,75.

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В этой группе также будут бороться сборные Ганы и Панамы, которые сойдутся в очном поединке первого тура 18 июня, в 02:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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