ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей на 18 июня и прогнозы букмекеров

Сборная Узбекистана дебютирует на чемпионатах мира по футболу / © Associated Press

Реклама

В четверг, 18 июня, на чемпионате мира-2026 по футболу пройдет восьмой игровой день — болельщики увидят заключительные два матча первого тура и два поединка уже второго тура.

Откроет игровой день поединок первого тура группы L между сборными Ганы и Панамы.

Вашему вниманию расписание всех матчей ЧМ-2026 на 18 июня, а также прогнозы букмекеров на эти поединки.

Реклама

Расписание матчей ЧМ-2026 на 18 июня и прогнозы букмекеров

02:00 Гана — Панама (группа L, 1-й тур)

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Ганы, на ее победу можно поставить с коэффициентом 2,35. Ничья — 3,33. Выигрыш панамцев — 3,29.

В этом квартете также выступают сборные Англии и Хорватии, которые сразятся в очном поединке первого тура 17 июня, в 23:00 по киевскому времени.

05:00 Узбекистан — Колумбия (группа K, 1-й тур)

Реклама

Фаворитом матча букмекеры называют сборную Колумбии, победа которой оценена коэффициентом 1,40. Ничья — 4,75. Выигрыш Узбекистана, который дебютирует на Мундиалях, станет большой сенсацией — 9,00.

В другом поединке стартового тура этой группы встретятся сборные Португалии и ДР Конго — 17 июня, в 20:00 по киевскому времени.

19:00 Чехия — ЮАР (группа А, 2-й тур)

Этим поединком на ЧМ-2026 начнется второй тур. В стартовых матчах чехи проиграли Южной Корее (1:2), а южноафриканцы уступили Мексике (0:2).

Реклама

Фаворитом встречи букмекеры считают Чехию, предлагая поставить ее победу с коэффициентом 1,77. Ничья — 4,00. Выигрыш ЮАР — 4,50.

22:00 Швейцария — Босния и Герцеговина (группа B, 2-й тур)

Этим матчем откроется второй тур в группе B, где сейчас каждая из команд имеет по одному очку. В стартовых поединках швейцарцы сыграли вничью с Катаром (1:1), а боснийцы разошлись миром с Канадой (1:1).

Фаворитом противостояния букмекеры видят Швейцарию. На победу "крестоносцев" принимаются ставки с коэффициентом 1,58. Ничья — 4,20. Выигрыш сборной Боснии и Герцеговины — 6,00.

Реклама

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Реклама

Новости партнеров