ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей на 19 июня и прогнозы букмекеров

Сборная США по футболу / © Associated Press

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В пятницу, 19 июня, на чемпионате мира-2026 по футболу состоится девятый игровой день — болельщики увидят три матча второго тура.

Откроет игровой день поединок группы B между сборными Канады и Катара.

Вашему вниманию расписание всех матчей ЧМ-2026 на 19 июня, а также прогнозы букмекеров на эти поединки.

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Расписание матчей ЧМ-2026 на 19 июня и прогнозы букмекеров

01:00 Канада — Катар (группа B, 2-й тур)

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Канады. На победу одной из стран-хозяек Мундиаля можно поставить с коэффициентом 1,32. Ничья — 5,60. Выигрыш катарцев станет большой сенсацией — 10,60.

В другом поединке 2-го тура этого квартета сборная Швейцарии сразится с командой Боснии и Герцеговины (18 июня, 22:00 по киевскому времени).

В первом туре швейцарцы сыграли вничью с Катаром (1:1), а боснийцы поделили очки с Канадой (1:1).

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04:00 Мексика — Южная Корея (группа А, 2-й тур)

В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение сборной Мексики. Победа одной из стран-хозяек Мундиаля оценена коэффициентом 2,11. Ничья — 3,28. Выигрыш южнокорейцев — 3,98.

В другом поединке 2-го тура этой группы сборная Чехии встретится с командой ЮАР (18 июня, 19:00 по киевскому времени).

В первом туре Мексика обыграла южноафриканцев (2:0), а Южная Корея одержала волевую победу над чехами (2:1).

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22:00 США — Австралия (группа D, 2-й тур)

Фаворитом матча букмекеры называют сборную США. На победу одной из стран-хозяек Мундиаля принимаются ставки с коэффициентом 1,64. Ничья — 4,20. Выигрыш австралийцев — 5,33.

В другом поединке 2-го тура этого квартета сборная Турции сойдется с командой Парагвая (20 июня, 06:00 по киевскому времени).

В первом туре американцы разбили Парагвай (4:1), тогда как Австралия сенсационно обыграла Турцию (2:0).

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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