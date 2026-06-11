ЧМ-2026 по футболу стартовал: яркие фото с церемонии открытия

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу / © Associated Press

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В четверг, 11 июня, стартовал финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу.

В матче-открытии Мундиаля на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико встречаются сборные Мексики и ЮАР (Южно-Африканская Республика). Стартовый свисток прозвучал в 22:06 по киевскому времени.

Поединку предшествовала торжественная церемония открытия ЧМ-2026 с участием большого количества звезд.

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Знаменитая колумбийская певица Шакира исполнила песню "Dai Dai" — официальный гимн ЧМ-2026. Также выступил известный итальянский певец Андреа Бочелли, колумбийская звезда реггетона Джей Балвин, южноафриканская певица и автор песен Тайла.

Кроме того, болельщики увидели яркое танцевальное шоу. В конце церемонии на поле были вынесены флаги всех стран-участниц турнира.

Вашему вниманию яркие фото с церемонии открытия ЧМ-2026 по футболу.

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу / © Associated Press

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу / © Associated Press

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу / © Associated Press

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу / © Associated Press

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу / © Associated Press

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу / © Associated Press

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу / © Associated Press

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу / © Associated Press

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу / © Associated Press

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу / © Associated Press

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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