ЧМ-2026 побил рекорд общей посещаемости в истории Мундиалей

Болельщики на финале ЧМ-2026 / © Associated Press

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Чемпионат мира-2026 по футболу, недавно завершившийся в США, Мексике и Канаде, стал самым посещаемым в истории проведения Мундиалей.

Об этом сообщила Международная федерация футбола (ФИФА).

В общей сложности матчи турнира посетили 6 810 966 болельщиков. Это рекордная посещаемость среди всех мировых первенств в истории.

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ЧМ-2026 превзошел предыдущий рекорд с огромным отрывом. До этого лидером по общей посещаемости был Мундиаль-1994 в США, когда матчи посетили 3 587 538 фанатов.

Финальный матч ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка) посетили 80 663 болельщика.

Впервые за всю историю проведения чемпионатов мира в его финальной части выступили сразу 48 сборных. С 1998 по 2022 год на Мундиалях использовался формат с 32 командами.

Всего ЧМ-2026 состоял из 104 матчей, а сам турнир длился 39 дней. Это был самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.

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Напомним, в финале Испания в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0), которая после 90+3-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу, отобрав титул у аргентинцев, которые триумфовали на предыдущем Мундиале-2022 в Катаре.

Бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

Ранее сообщалось, что назван лучший игрок ЧМ-2026 по футболу.

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Также мы рассказывали, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

Кроме того, звезда сборной Аргентины устроил драку с двумя игроками Испании после финала ЧМ-2026.

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