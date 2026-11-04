ЧМ-2027 по хоккею: еще пять сборных отказались играть с Россией, спонсоры разрывают контракты

Хоккейный матч между сборными Чехии и Швеции / © Associated Press

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Еще пять европейских сборных публично заявили, что отказываются играть с Россией, если команду страны-оккупанта допустят на чемпионат мира-2027 по хоккею в элитном дивизионе после скандального решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене ее отстранения от международных турниров.

Об этом сообщили в пресс-службах национальных хоккейных ассоциаций.

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Ранее действующий чемпион мира по хоккею Финляндия осудили решение CAS и заявила, что будет бойкотировать матчи против России, пока идет война в Украине.

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Теперь с аналогичной позицией выступили еще пять стран: Норвегия, Дания, Латвия, Чехия и Швеция, которые также будут бойкотировать матчи с российской командой на мировом первенстве.

"Мы неизменно придерживаемся позиции, что Россию следует отстранить от всех международных соревнований, пока идет война в Украине. В то же время это решение основывается на нашей ответственности за безопасность и благосостояние игроков, персонала команды и их семей.

Мы считаем, что при нынешних обстоятельствах матч против России может наражать наших хоккеистов и работников команды на значительные риски безопасности. Поэтому нашим приоритетом является их психологическое здоровье, благополучие и личная безопасность", — отметили в норвежской ассоциации.

"Мы решили, что не будем играть против России. Также мы сообщили об этом решении совету Международной федерации хоккея (IIHF) в Цюрихе. Речь идет о безопасности и спокойствии для нас самих и всех наших партнеров: игроков, болельщиков и спонсоров. Ради сохранения целостности хоккея мы не можем представить себе матч против России при нынешних обстоятельствах. Если мы это сделаем, ситуация превратится в полный хаос", — заявил президент датской ассоциации Генрих Бах Нильсен.

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"Наш главный приоритет — безопасность наших игроков, персонала команды и их семей. Мы считаем, что потенциальные риски для безопасности, в том числе угрозы физическому и психологическому благополучию спортсменов и персонала команды, нельзя игнорировать", — говорится в заявлении на сайте латвийской федерации хоккея.

"Чешский хоккей присоединяется к позиции других европейских хоккейных федераций, заявивших, что их национальные сборные не будут играть против России", — говорится в пресс-релизе президента чешской ассоциации хоккея Алоиса Гадамчика.

"Пусть никто не сомневается в позиции чешского хоккея. С самого начала мы четко выступали против возвращения российских сборных к международным соревнованиям в нынешних обстоятельствах. В этом вопросе наша позиция полностью совпадает с позицией Финляндии, Швеции и других федераций. Это не изменение нашей позиции и не колебания, а ответственный подход", — добавил генеральный секретарь чешской ассоциации Ян Черны.

"Наша позиция остается неизменной. Вместе с несколькими другими странами мы также договорились совместно сообщить об этом решении. Для нас не было важно быть первыми. Зато после рассмотрения вопроса в совете IIHF и обсуждений с другими странами, в частности в тесном диалоге с другими скандинавскими государствами, мы сочли необходимым принять соответствующее решение.

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Решение совета директоров означает, что сборная Швеции не будет играть матчи против сборной России. Это решение не означает, что Швеция воздержится от участия в турнирах чемпионатов мира, в которых участвует Россия", — отметил президент шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон.

Кроме того, из-за потенциального участия российской сборной будущий ЧМ-2027 по хоккею начал терять спонсоров.

Шведская компания AJ Produkter, спонсирующая чемпионат мира по хоккею с 1989 года, из-за допуска россиян к соревнованиям расторгла контракт с турниром. Несмотря на то, что спонсорское соглашение уже подписано, AJ Produkter уберет свои логотипы, в том числе с экипировки судей и рекламных бортов.

"После решения CAS разрешить России участвовать мы решили убрать наш бренд и логотип с мужского чемпионата мира. Это протест против России. В бизнесе приходится принимать немало сложных решений, но это не одно из них. Мы только что сообщили об этом внутри компании. Могу сказать, что получили исключительно положительные отзывы и мощную поддержку, и это очень приятно", — сказал генеральный директор компании Дэвид Брей.

Также финская компания Nokian Renkaat заявила, что откажется от спонсорства ЧМ, если россиян допустят к турниру. Там отметили, что участие России в турнире будет противоречить ее ценностям.

Еще один спонсор, чешская букмекерская компания Tipsport, откажется от рекламы на матчах с участием россиян и не будет принимать ставки на их поединки.

"Позиция Tipsport остается неизменной с самого начала российской агрессии: мы являемся одной из крупнейших компаний, поддерживающих Украину. Мы не принимаем ставки на матчи КХЛ или других российских и белорусских лиг и, безусловно, не собираемся предлагать ставки на матчи сборной России. Так же мы не представляем появления нашей рекламы во время матчей с участием России на чемпионате мира — ни на льду, ни во время телевизионных трансляций.

Решение Спортивного арбитражного суда является скандальным, непостижимым и морально совершенно неоправданным. Россия совершает убийства в Украине и ведет гибридную войну против всего демократического мира, а суд позволяет ее хоккеистам участвовать в чемпионате мира — тогда как украинские хоккеисты гибнут, защищая свою страну от российских агрессоров", — заявил спикер компании Вацлав Сохор.

Напомним, CAS удовлетворил апелляцию российской федерации хоккея и отменил отстранение российских команд от международных соревнований. Из-за этого возникла угроза, что Россия может занять место Украины на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

Сборная Украины по хоккею последней квалифицировалась на ЧМ-2027 в элите, заняв второе место на ЧМ-2026 в дивизионе ІА.

В то же время, CAS обязал IIHF вернуть российские команды к международным соревнованиям, в том числе и сборную России на чемпионат мира на том уровне, на котором ее отстранили в 2022 году. Поскольку мужская сборная РФ тогда выступала в элитном дивизионе, ее возвращение могло означать, что Украина потеряет свое место среди сильнейших команд мира.

Однако бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заверил, что сборную Украины не исключат из элиты ЧМ-2027 по хоккею. В то же время вопрос возвращения России в международный хоккей остается в повестке дня.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.

Напомним, сборная Украины в десятый раз в истории и впервые с 2007 года выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.

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