"Чрезвычайно счастлив быть здесь": Мальдера дал первую пресс-конференцию во главе сборной Украины

Андреа Мальдера / © УАФ

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера дал первую пресс-конференцию во главе национальной команды.

"Я чрезвычайно счастлив быть здесь. И чрезвычайно счастлив взять на себя ту большую ответственность. Это впервые для меня, когда я стал главным тренером команды. Я испытываю чрезвычайные эмоции и и чрезвычайную ответственность, что наполняют меня. У меня были другие варианты, однако когда я получил именно это предложение, то у меня не было никаких сомнений и я очень благодарен за это.

Конечно, мы понимаем, что в футболе очень многое в плане победы зависит от разных факторов. У нас есть амбиции, и мы как команда ставим целью создать такой футбол, который был бы о позитиве, большей вовлеченности, где мы могли бы сделать что-то такое, что было бы объектом определенного взаимодействия с нашим болельщиком. Мы хотим, чтобы сборная Украины была сборной смелых людей. Сейчас это важно, важнее, чем в другие времена. Конечно, мы понимаем, что сборная является отражением духа народа.

Я не могу себе позволить судить о работе прошлых тренеров, которые были до меня. Но мы понимаем, что квалификация на мировом уровне — задача достаточно сложная. Мы говорили об Италии, которая много вкладывает в футбол, и мы понимаем, что это сложно. Чего я хотел бы добиться — это развитие соревновательного духа.

Мы все хорошо понимаем, что украинский футбол из-за объективных факторов переживает очень сложные времена. Много украинских игроков выступают за иностранные команды. Но мы хотим достичь духа соревнований, когда в рамках соревнований футболисты могли бы отдать как можно больше и приложить как можно больше усилий", — сказал Мальдера.

Напомним, 18 мая Мальдера официально стал новым главным тренером сборной Украины, заменив на этом посту Сергея Реброва.

Контракт 55-летнего итальянского специалиста со сборной Украины рассчитан на два года с возможностью продления.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.

Работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в качестве главного тренера. С 2016 по 2021 год он был помощником Андрея Шевченко в национальной команде.

Ранее стали известны соперники сборной Украины в первых матчах под руководством Мальдеры. 31 мая "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют товарищеский поединок против Польши, а затем 7 июня в Оденсе проведут спарринг с Данией.

Мальдера уже объявил состав сборной Украины на матчи с Польшей и Данией.

