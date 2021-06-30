"Что это за лифчик?": автор победного гола Украины в ворота Швеции вызвал шутки в соцсетях

"Что это за лифчик?": автор победного гола Украины в ворота Швеции вызвал шутки в соцсетях

Артем Довбик, празднуя решающий мяч, засветил спортивный трекер.

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик стал героем победного матча 1/8 финала Чемпионата Европы-2020 против команды Швеции (2:1).

24-летний фовард вышел на замену в начале второго экстра-тайма и когда казалось, что дело дойдет до серии пенальти, ударом головой замкнул навес Александра Зинченко. Этот гол принес "сине-желтым" исторический выход в четвертьфинал континентального первенства.

Празднуя судьбоносный мяч, Довбик сбросил футболку и внимание телекамер привлек черный топ на его груди. Сетью прокатились недалекие шутки о лифчике.

а никто не писал, шо в # Довбик "а найкрасивший в мире лифчик? — Чумайдан сельского понаеха (@ukrreporter) June 29, 2021

Парниша в лифчик нас вывел в 1/4 финал! Ура! — Grit's (@Grit_grizzly) June 29, 2021

Associated Press

Associated Press

Associated Press

ВИДЕО ПРАЗДНОВАНИЯ ГОЛА ДОВБИКА

Болельщикам стало интересно, что же за странный аксессуар был на Довбике. Заметим, что это отнюдь не бюстгальтер, а специальный спортивный трекер. Подобные устройства используют в профессиональном футболе во время тренировок и матчей.

Такой трекер оборудован датчиками сердечного ритма и позволяет оценить состояние здоровья игроков во время нагрузок. Встроенный GPS также позволяет отслеживать перемещения футболистов и отражать это на специальной тепловой карте.

Прогрессивный девайс передает данные в реальном времени. Благодаря ему можно моментально узнать такие важные показатели игроков как скорость, ускорение, пульс, пройденную дистанцию, сердечный ритм, реакцию организма на столкновение, а также уровень усталости.

STATSPORTS.COM

Отметим, что сразу после победного поединка Довбик высказался о своем решающем голе и признался, что говорил ему тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко перед тем, как выпустить на замену. Первыми словами Артема после победы над шведами эксклюзивно поделилась его жена Юлия.

Ранее ТСН Проспорт писал, что сказал Андрей Шевченко после фантастической победы над шведами на Евро-2020. К слову, лучшим игроком поединка УЕФА признал Александра Зинченко, на счету которого гол и ассист. После матча игрок "Манчестер Сити" расплакался и назвал рецепт успеха.

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В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией, которая в первом раунде плей-офф выбила Германию (2:0).

которая в первом раунде плей-офф (2:0). Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

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