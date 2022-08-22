"Что это за счет?": Ломаченко и промоутера Усика возмутили оценки одного из рефери реванша с Джошуа (видео)

Американский судья Гленн Фельдман отдал предпочтение британскому боксеру Энтони Джошуа в реванше с украинским чемпионом Александром Усиком. Это вызвало непонимание промоутера Александра Красюка и Василия Ломаченко.

В субботу, 20 августа, украинец Александр Усик провел успешную защиту титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа.

По итогам двенадцати раундов Усик победил Джошуа раздельным решением судей – 115-113, 116-112 и 113-115.

Один из судей предпочел британский боксер. Такие оценки вызвали удивление у бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко.

“У меня есть один вопрос. Что это за счет – 115–113 для Джошуа? Я не понимаю этого судью. Это был очень хороший бой. Они оба показали свои великие сердца, сердца воинов. Прекрасный бой. Для украинцев это очень важно. Это большая победа для нашей страны", – сказал Ломаченко.

Промоутеру Усика Александру Красюку также не понравилось решение одного из рефери отдать победу Джошуа.

"Я не знаю, как прокомментировать счет 115-113 в пользу Джошуа, чтобы это не звучало грубо. Давайте скажем, что это противно", – заявил Красюк.

Сам американский судья Гленн Фельдман, отдавший победу британцу, не смог объяснить свое решение.

"Как я счел этот бой в пользу Джошуа? Вот так и счел", — сказал он.

После вопроса, где он нашел для Энтони 7 раундов против 5 у соперника, Фельдман отказался говорить дальше.

"Я не могу сказать, вам нужно поговорить с моим супервайзером", – заявил он.

"Это было очень близкое сражение. Понимаете, в боксе оценивают раунд за раундом, а не поединок в целом. Все эти раунды были очень близки. Это зависит от вашей точки наблюдения, от того, как вы оцениваете наносимый ущерб и эффективность ударов. Они сочли бой так, как его увидели. И мы имеем трех судей, а не одного", — пояснил супервайзер рефери.

Watch the moment judge Гленн Фельдман оповестил его навес #UsykJoshua2 scorecard...



https://t.co/XGUQ7NP7G7 pic.twitter.com/P6iVDzJhIF — iD Boxing (@idboxingnews) August 21, 2022

Отметим, что Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

СМИ отмечают, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе может состояться в конце 2022 года.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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